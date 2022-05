Les actions pour le climat se multiplient ces dernières années notamment via les jeunes, bien décidés à préserver la planète pour les générations futures. Alors que de nombreuses marches pour le climat ont déjà pris place aux quatre coins du pays, dont notamment à Bruxelles, les élèves de l’Athénée Royal de Quiévrain vont agir à leur échelle en mettant en place une journée climat ce vendredi 6 mai. De nombreux organismes seront présents à travers différents ateliers de sensibilisation.

"Good Planet, la Maison des jeunes, la bibliothèque communale et de la Province du Hainaut, apiculteurs, menuisiers, Hygéa, le potager collectif de Beloeil, le Parc Naturel des Hauts Pays, le Forum des jeunes ou encore les Restos du cœur, le Goupil file Repair café et BeWaPP proposeront un large panel d’activités", indique Adélaïde Richard de l’Athénée Royal de Quiévrain.

Ces différents organismes concocteront un programme de sensibilisation bien fourni. Il sera marqué par un atelier de sensibilisation aux déchets liés aux mégots de cigarettes ainsi que des activités zéro déchet. La biodiversité sera également à l’honneur au travers d’ateliers de plantation, compost et de filage de laine. Des promenades engagées dans les rues de Quiévrain seront également organisées. Ateliers de réparation, de récupération et de travail du bois complèteront le programme de la journée.

"C’est avec une immense joie que nous proposerons ces ateliers qui sont entièrement gratuits et mis en place par des bénévoles ou des organismes subsidiés. Nous proposerons également la découverte de deux commerçantes du coin : Belgezvous et BainetGourmandises. Elles s’inscrivent parfaitement dans la dynamique puisqu’elles favorisent le vrac, le local et les produits naturels sur le parking communal devant l’école", conclut Adélaïde Richard.