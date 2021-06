C’est un résultat encourageant pour le personnel administratif de Saint-Ghislain mais aussi une avancée en faveur de l’environnement. Dans le cadre de l’envoi de l’avertissement extrait de rôle pour la taxe sur l’enlèvement des déchets ménagers, 1161 familles ont en effet utilisé l’e-box, une boite aux lettres électronique gratuite et sécurisée pour les documents administratifs. La commune de Saint-Ghislain est la première commune wallonne à proposer un paiement en ligne de certaines factures via ce système.

Pour le service de la direction financière, l’heure est à la satisfaction puisque les 1161 familles séduites par le principe représentent le double de l’objectif espéré pour cette première utilisation. "Ce n’est jamais évident d’être commune-pilote et de sortir de sa zone de confort, on essuie les plâtres", souligne Jacqueline Garlène, directrice financière. "Nous sommes conscients que cela ne représente qu’environ 10% de notre population mais c’est deux fois plus que ce que nous espérions."

C’est en octobre 2020 que la commune s’est inscrite dans cette démarche. "Nous avons constaté que bon nombre de citoyens remplissaient leur déclaration fiscale via Taxe-on-web. À l’époque, nous avons tenté de trouver une solution identique pour l’envoi de nos documents administratifs. Nous nous sommes tournés via Zoomit, également très utilisé, mais Saint-Ghislain est une petite commune et la plateforme ne s’est pas montrée intéressée par notre demande."

Loin de baisser les bras, l’administration a poursuivi ses recherches pour finalement constater qu’en Flandres, de nombreuses communes utilisaient déjà un système de boites aux lettres électronique. "Nous avons pris contact avec le fournisseur informatique qui a le monopole des logiciels de taxe et de comptabilité en Wallonie et nous lui avons soumis notre envie. Il avait déjà réfléchi à l’idée, et c’est donc naturellement que les choses se sont mises en place." La commune de Mouscron a été associée à la démarche.

"Nous avons commencé très petit : nous avons proposé l’e-box à notre crèche, ce qui représente 12 enfants. Six familles ont adhéré au principe, ce qui démontrait tout de même une attente en la matière. Nous avons ensuite étendu le concept à l’extrascolaire, via les Gribouill’art. Nous avons atteint les 10% d’utilisation au bout de six mois. Ce qui nous a convaincu d’aller plus loin et de proposer l’e-box à nos 11 000 familles."

Pour la directrice financière, il est clair qu’il était temps de proposer pareille solution. "C’est hyper sécurisé, on limite l’utilisation de papier, on réduit les risques de perdre les documents lors de leur envoi ou même de leur réception. Qui ne s’est jamais demandé où il avait posé le document, quelques semaines après sa réception ? 15 personnes ont d’ailleurs payé leur taxe le jour-même de son envoi. C’est simple et rapide."

Il n’est évidemment pas question de forcer la main aux citoyens : les deux mode d’envoi seront toujours proposés, notamment pour ne pas exclure toute une franche de la population pour qui la digitalisation reste un frein.