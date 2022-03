Après une première saison on ne peut plus réussie, l’école de cyclisme de Mons-Borinage Hauts-Pays était fière de pouvoir présenter ses effectifs pour sa deuxième saison. Réunis au Spark Oh! De Frameries ce vendredi soir, les jeunes âgés de 6 à 18 ans ont eu droit à leur moment de gloire devant plus de 200 personnes venues pour l’occasion. L’événement permettait également de revenir sur une première année plus que réussie qui s’est soldée par de nombreuses victoires et podiums.

Ce n’est pas un hasard si le Spark Oh! a été choisi pour cette présentation d’équipe. En plus d’être un point d’ancrage de l’équipe, les lieux ont à de nombreuses reprises accueilli la présentation du Samyn, qui s’est déroulé mardi dernier.

Deux amis d’enfance, Geoffrey Coupé et Sébastien Fontaine, se sont lancés le pari fou de lancer une école cycliste en plein milieu de la crise sanitaire. "Quand j’ai voulu inscrire mes enfants dans une école de cyclisme, je me suis rendu compte qu’il était difficile de trouver un club dans la région", explique Sébastien Fontaine, co-fondateur de l’école de cyclisme de Mons-Borinage Hauts-Pays. "Plusieurs jeunes rêvent de participer à des courses prestigieuses dans la région, comme le Samyn et le Cerami, mais ne peuvent y accéder par manque d’encadrement dans la région. Geoffrey avait donc eu l’idée de lancer une école cycliste. Je lui ai rapidement emboîté le pas et vers la fin du mois d’octobre 2020 nous commencions à lancer les annonces de la création de l’équipe."

Le Covid est ensuite passé par là. Il a donc fallu attendre le mois de mai pour que les jeunes puissent commencer les entraînements. Le succès fut finalement au rendez-vous puisqu’une quarantaine de jeunes ont pris part au projet alors que les fondateurs n’en espéraient qu’une quinzaine. La première saison fut également remplie de trophées puisque les jeunes ont remporté plus de 50 victoires et de nombreux podiums.

Ce succès a abouti sur des projets encore plus fous dont la création d’une équipe continentale : la Geofco-Doltcini-Matériel-Vélo.com. Cette dernière est partie sur les mêmes bases que l’école de jeunes puisque le succès a tout de suite était au rendez-vous. L’équipe s’est d’ailleurs imposée à Gand-Staden dimanche dernier en ouverture de la saison. La création de cette nouvelle équipe permet également aux jeunes de rêver plus loin et ambitionner de la rejoindre dans les années à venir.