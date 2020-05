Cette décision vaut pour les écoles primaires et secondaires.

La décision est tombée ce jeudi à Quaregnon : les cours dans l’enseignement communal, fondamental, en primaire, en secondaire et en promotion sociale, ne seront pas organisés avant le 8 juin 2020. "La sécurité des élèves et du corps enseignant se trouve sous la responsabilité de la commune", explique la commune. "Or, après analyse du Conseiller en Prévention, les établissements scolaires sont dans l'incapacité d'assurer la sécurité des élèves et du corps enseignant pour le 18 mai 2020."

Les établissements n'ont en effet pas reçu de masques de protection tandis que les normes sanitaires se sont montrées insatisfaisantes. "Il n’était malheureusement pas possible d’organiser une reprise dans les meilleures conditions pour les enfants, étudiants et enseignants, tant au niveau de l'enseignement maternel et primaire, qu'au niveau du secondaire et de la promotion sociale. Le système de garderie est quant à lui maintenu, sans interruption."

La reprise des cours le 8 juin est toutefois conditionnée au respect des mesures d'hygiène et de sécurité dans les différents établissements de l'entité.