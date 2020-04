La décision a été confirmée ce mercredi soir.

L’annonce était dans l’air et était attendue tant par les organisateurs que par les festivaliers qui étaient jusqu'ici plongés dans l'incertitude. C’est désormais officiel, aucun rassemblement de masse ne sera organisé cet été. Conséquence, le Dour Festival n’aura pas lieu en juillet. L’organisation a confirmé la nouvelle ce mercredi, à l’issue de la conférence de presse de la première ministre, Sophie Wilmès.

"Les nouvelles directives du gouvernement nous enjoignent à annuler notre événement. Nous avions bien conscience que c’était une issue possible mais, jusque-là, nous refusions d’y croire", explique l’organisation. "Si la nouvelle nous anéantit, nous y étions préparés, comprenons et soutenons les mesures préventives prises par les pouvoirs publics pour endiguer la propagation du virus."

Si rien ne dit que la situation sanitaire ne se sera pas améliorée d’ici l’été, il n’était pas question de prendre le moindre risque. "Il n'aurait pas été judicieux de convier de grandes foules, venues de Belgique et d’ailleurs, à Dour 2020. Il en va de la santé et de la sécurité des festivaliers, des artistes, de nos partenaires, fournisseurs, employés et volontaires... Et cela demeure notre priorité absolue." Il faudra donc se faire une raison.

La plaine des éoliennes restera déserte cet été. Le décompte jusqu'à l'année prochaine est relancé. "Le 4 mai, nous communiquerons toutes les informations nécessaires aux détenteurs de pass pour l’édition 2020, le temps de finaliser les démarches avec nos billetteries." L’organisation invite chacun à respecter les mesures édictées par le gouvernement sur base de l’avis des experts et à rester connectés… En attendant le 14 juillet 2021.