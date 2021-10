Une patrouille de propreté sillonnera Dour et le Grand Dour, en compagnie de policiers et d'agents constatateurs, afin de sanctionner les incivilités.

La Police des Hauts-Pays, la commune de Dour et des services de la Région wallonne vont donner un "coup de propre" à l’entité en luttant contre les incivilités environnementales. Du 18 au 29 octobre, une patrouille de propreté sillonnera Dour et le Grand Dour, en compagnie d’un agent constatateur et de policiers, afin de sanctionner directement les citoyens pris en flagrant délit de jet de papier, mégot ou autres déchets sur la voie publique. Le but de cette opération est de sensibiliser la population au respect du cadre de vie et de la dissuader à commettre ces gestes malheureux.

Plusieurs services seront donc visibles dans l’entité douroise tout au long de cette action "coup de propre". "La police des Hauts-Pays, des services communaux et de la Région wallonne sillonneront les rues et quartiers de Dour pour montrer leur visibilité", explique Carlo Di Antonio, bourgmestre de Dour. "Ils se chargeront de dissuader la population de commettre des actes d’incivilité et s’ils en sont témoins, ils se chargeront de les sanctionner. Ils rappelleront également aux citoyens les risques auxquels ils s’exposent en cas d'incivilité."

Cette opération permettra également aux différents services de se rencontrer sur le terrain. "Les différents services travaillent continuellement en collaboration", poursuit Carlo Di Antonio. "Ils auront, cette fois-ci, l’occasion de se voir et collaborer directement sur le terrain. Ils mèneront ainsi conjointement des actions dans les différents quartiers de Dour."

D’autres actions de la sorte pourraient voir le jour dans d’autres communes. "Il n’est pas impossible que cette initiative soit répétée à l’avenir", confie Carlo Di Antonio. "Une tournante entre les différentes communes est en effet prévue. L'action se déroule du 18 au 29 octobre à Dour et devrait prendre place, par après, dans d’autres communes de Wallonie. Elle sera peut-être également reconduite dans l’entité."

La police des Hauts-Pays n'attend toutefois pas les actions "coup de propre" avant d'agir. "La police pourchasse en permanence tous les types d’incivilités. Ainsi, plus de 700 PV, incluant le stationnement dérangeant ou dangereux, ont déjà été dressés depuis le début de cette année sur l’ensemble de la zone de police des Hauts-Pays", conclut-elle.