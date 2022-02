Alors qu’une journée portes ouvertes aura lieu ce samedi pour découvrir les lofts et appartements du site, un Goolfy et laser game devraient ouvrir leurs portes dès demain.

Le centre commercial de l’Espace C à Dour n’en finit plus de se développer. Réhabilité depuis moins d’un an, le site des anciennes câbleries de Dour est désormais loin du tas de décombres qu’il était pendant près de 10 ans. Le site n’a d’ailleurs pas fini de grandir puisqu’un Goolfy et laser game ouvriront prochainement leurs portes. Des restaurations y seront également possibles grâce au restaurant traiteur, La Câblerie, auquel ces deux nouvelles activités viennent s’implanter. Les appartements et lofts du site de l’Espace C seront également mis à l’honneur ce samedi 19 février lors d’une journée portes ouvertes.

De nouvelles activités vont donc prendre place au sein du site de l’Espace C à Dour. Un Goolfy et laser game attenant à la brasserie de la Câblerie ouvriront en effet leurs portes très prochainement. Ils devraient voir le jour dans l’espace de 1 000 mètres carrés qui y était disponible.

"Nous mettons tout en œuvre pour ouvrir le nouveau Goolfy et Laser Game de Dour ce mercredi 16 février", indiquent les gérants. "Il se constituera en espace de jeux et détente avec une brasserie pour vivre un moment unique tout-en-1. L’endroit idéal pour les familles, amis, anniversaires ou encore les enterrements de vie de garçon et de jeune fille." L’établissement sera ouvert tous les mercredis, jeudis, vendredis et samedis.

Véritable pôle d’activités dans l’entité douroise, l’Espace C attire de nombreux clients quotidiennement. Les infrastructures routières ont également été aménagées afin de faciliter l’accès à ce nouvel espace de vie et permettre aux visiteurs de se garer. Les 81 logements résidentiels variés et les 13 appartements "type loft" se finalisent également. Une journée portes ouvertes aura d’ailleurs lieu ce samedi 19 février afin de les présenter. Les personnes intéressées peuvent d’ailleurs s’inscrire sur le site internet de l’Espace C afin de découvrir ses nouvelles habitations qui feront du site, une véritable ville dans la ville.