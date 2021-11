Le site des anciennes Câbleries de Dour a bien changé en l’espace de quelques mois. Alors qu’il n’était encore qu’un tas de décombres il y a dix ans, il fait désormais place à un grand complexe commercial. Zeeman et Action étaient les deux premières enseignes à s’y implanter avant que la réhabilitation prenne tout son sens en juin avec l’ouverture de l'Espace C. Au-delà des commerces, ce dernier deviendra vraiment une ville dans la ville avec la création de 81 logements.

Les deux enseignes, Zeeman et Action, avaient donc ouvert le bal des ouvertures le week-end du 06 mars. D’autres magasins avaient bien évidemment suivi le pas pour parfaire la réussite du sauvetage du site des anciennes Câbleries et permettre la création de l’Espace C en juin dernier. A terme, le projet devrait également accueillir des appartements et lofts en plus des 11 unités commerciales.

Source d’emplois et d’activités dans l’entité douroise, l’Espace C a récemment accueilli une grande brasserie, la Câbleries, qui attire de nombreux clients quotidiennement. Les infrastructures routières ont également été aménagées afin de faciliter l’accès à ce nouvel espace de vie et permettre aux visiteurs de se garer. D’autres projets y sont encore en cours comme l’implantation de 81 logements résidentiels variés et de 13 appartements "type loft".

La réhabilitation du site des anciennes câbleries est donc une véritable réussite et constituera dans un avenir proche une véritable ville dans la ville. Le prochain projet au programme n’est autre qu’une journée portes ouvertes, sur rendez-vous, le samedi 4 décembre qui présentera les nouveaux lofts et appartements du site. Il est d’ailleurs déjà possible de s’inscrire via le site internet de l’Espace C : Espace C, un nouvel espace de vie à Dour.