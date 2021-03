C’est une belle visibilité que Laura a offert à sa région. Samedi soir, la jeune femme, originaire de Petit-Hornu, montait sur la scène de The Voice France pour y interpréter "L’effet de masse", un titre de Maëlle. Au passage, Camélione – de son nom de scène – séduisait deux coachs, à savoir Florent Pagny et Vianney. C’est finalement dans l’équipe de ce dernier qu’elle a décidé de poursuivre l’aventure, non sans avoir demandé au chanteur de partager un duo sur son titre, "Les filles d’aujourd’hui."

Désormais pleinement dans l’aventure, Camélione entend en profiter autant que possible. "Le fait que ce soit The Voice France, c’est pas mal de pression… mais je ne suis pas là avec l’objectif d’être meilleure ou moins bonne que quelqu’un d’autre, je veux simplement montrer mon univers artistique, partager et toucher le public", explique la jeune chanteuse du haut de ses 20 ans. "Lors de ces blinds, j’ai pu rester moi-même. C’est le principal pour moi."