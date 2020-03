Trois moutons et un bélier ont pu être sauvés de l'enfer.

L’horreur, à nouveau, du côté de Sirault (Saint-Ghislain). Ce mardi en fin d’après-midi, le refuge 4 Balzanes a été appelé à la rescousse par l’inspection vétérinaire du bien-être animal et la zone de police boraine pour intervenir et aider à la saisie de plusieurs moutons dont l’état faisait peine à voir. Trois moutons et un bélier ont pu être sortis de l’enfer mais plusieurs animaux étaient morts avant l’intervention de leurs sauveurs.

"C’est une équipe blessée et meurtrie qui s‘est réveillée ce matin, les images de l’horreur encore gravées dans son esprit !", explique-t-on du côté du refuge. "À notre arrivée sur les lieux, notre équipe était amenée à constater dans l’obscurité la présence de plusieurs moutons morts, visiblement décédés dans des conditions innommables ! Plus loin, un bélier agonise dans une mare d’eau tandis que d’autres, toujours debout mais faibles, airent sur une prairie jonchée de gravas et d'obstacles en tout genre. Des ossements dispersés tapissent la prairie à plusieurs endroits. C’est une vision d’horreur !"

Pas question pour autant de rebrousser chemin. Les bénévoles, accompagnés de deux inspecteurs de police, ont mis la priorité sur un bélier, immobilisé dans une mare formée par la pluie. "Très affaibli, à bout de forces et incapable de se mettre debout, il se laisse porter sans opposer aucune résistance. Le mettre rapidement au sec et en sécurité est alors notre priorité. Ensuite, nous inspectons en détail la prairie pour y découvrir le corps sans vie d’une brebis morte en essayant de donner la vie à son agneau."

Les recherches se sont poursuivies et les bénévoles ont constaté le décès d’un agneau, né récemment. "Nous découvrons également des ossements à plusieurs endroits de la propriété ce qui laisse à penser que ce n’est pas la première fois que des animaux trouvent la mort sur ces terres ! Plus loin, notre équipe découvrira un autre corps sans vie: celui d’un jeune bélier probablement mort de faim tant sa cachexie est palpable sous sa laine."

Les trois moutons toujours en vie ont quant à eux été mis à l’abri rapidement. "N’ayant que très peu de forces, ils se laisseront attraper sans trop opposer de résistance. Les conditions de détention de ces animaux étaient insoutenables : un abri de tôles ne tenant plus debout et totalement rempli de boue, des déchets métalliques, des rondins et planches de bois, des briques et du matériel en tout genre jonchent le sol de la prairie … rien n’était fait pour que ces pauvres animaux puissent avoir un endroit sec où vivre."

Le constat est sans appel, ces animaux étaient livrés à eux mêmes. "Leur état de maigreur démontre une sous alimentation manifeste endurée depuis de nombreux mois. Aucun point d’eau visible (hormis les mares formées par les intempéries), pas d’aliment, pas de fourrage … des animaux livrés à eux-même et aux caprices de la météo, à quelques mètres à peine de l’habitation de leur propriétaire. En effet, la vie se poursuit comme si de rien était dans cette maison jouxtant la prairie de l’horreur. Chaque jour, la propriétaire des lieux et sa famille passent devant ces pauvres animaux… L’incompréhension nous submerge !"

Les quatre rescapés arrivés ce mardi soir au refuge ont tous passé la nuit au chaud, à l’abri du vent, au sec et avec une bonne paillasse dont ils semblent avoir apprécié le confort. Séparé des autres, Moïse le bélier profite désormais des soins apportés par les soigneurs. "Après une visite vétérinaire au diagnostic réservé, il se bat pour sa survie. Nos soigneurs feront tout ce qu’ils peuvent pour qu’il puisse profiter prochainement du calme et de l’abondance de nos prairies !"

Le refuge est cependant soumis à quelques difficultés, notamment en termes de place. "Nous manquons gravement de place pour respecter la quarantaine imposée à ces nouveaux venus. Nous avons dû installer un "box" de soins de fortune pour Moïse tandis qu'un second box supplémentaire sera rapidement nécessaire pour héberger tout le monde." Une collecte a dès lors été mise en place afin de pouvoir aménager ces structures. Les dons sont les bienvenues via le compte du refuge BE86 0682 4710 9850 avec la communication Don Action MOISE.