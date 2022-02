De nouveaux projets en faveur de la sécurité des Hensitois devraient voir le jour prochainement au sein de la commune. En plus de l’activation des radars tronçons, d’ici quelques semaines, ce sera au tour de l’installation de radars fixes de faire l’objet de projets. Eric Thiébaut, bourgmestre de Hensies, ambitionne en effet de mettre en place ces radars sur les axes menant aux zones d'agglomération. La vitesse des automobilistes y est régulièrement excessive d’où l’importance d’agir.

Des contacts ont déjà été pris avec les autorités locales afin de mettre à bien ce projet. "Nous avons eu une réunion de sécurité ce jeudi afin de parler, notamment, de la mise en marche des radars tronçons des Hauts-Pays dans le courant du mois de mars", indique Eric Thiébaut. "Je me réjouis de cette mise en fonction, d’autant plus que les radars ont été installés il y a près d'un an, en avril 2020. Pour les suppléer, j’ai émis la volonté de mettre en place des radars fixes dans les rues menant vers l'agglomération telle que la rue de Villers."

Des contacts ont également été établis avec la police locale pour mener le projet à bien. Ces rues n’ont toutefois pas été choisies par hasard, elles sont en effet théâtre de nombreux excès de vitesse qui mettent en péril la sécurité des Hensitois. "Nous avons constaté à de nombreuses reprises que la vitesse des automobilistes est trop souvent excessive dans les rues menant aux villages de l’entité, notamment aux abords de la maison communale", poursuit Eric Thiébaut.

Le chemin sera encore long avant de voir ces radars mis en place compte tenu des démarches à entreprendre pour les activer. Il est néanmoins inutile de rappeler que le respect des limitations de vitesse en vigueur sur ces routes est primordial aussi bien pour les automobilistes que pour les usagers faibles qui passeraient par là.