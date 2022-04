Il n’est pas toujours évident pour les jeunes parents et leur nouveau-né de trouver le sommeil. Bonne nouvelle pour eux, "l’oreiller magique", en collaboration avec l’ONE sera présent dans la région de Dour afin de leur donner des astuces pour aménager une nuit sereine. L’opération accueillera tous les enfants de 3 à 7 ans, ainsi que leurs parents d’enfants ce dimanche 24 avril, de 14h à 18h au Centre Culturel de Dour.

Le module d’animations "l’oreiller magique" proposera des activités autour de la thématique du sommeil et permettra de bien comprendre et discerner l’importance qu’offre la qualité du sommeil et tout particulièrement pour les plus petits. Plusieurs thématiques autour du sommeil seront évoquées. Il y aura, entre autres, l’importance du sommeil de qualité, les techniques d’endormissement, les rituels pouvant être utilisés avant de se coucher etc.

""L’oreiller magique" est formé de deux tentes reliées par un tunnel. Les enfants seront accueillis dans le premier espace par une animatrice, afin de les préparer à une nuit sereine : câlins, rituels, rencontre avec le marchand de sable… Pendant cette découverte (exploration du tunnel, gros coussins tout doux, conte musical de Madame la Nuit, toboggan, oreiller géant), les parents seront invités à participer également. L'occasion d'échanger des idées et d'en apprendre plus sur le sommeil des petits", indiquent les organisateurs.

L’initiative est née de l’Echevinat de la Santé et de la Petite Enfance de Dour, de l’Administration communale de Dour, du Centre Culturel et de l’ONE. L’entrée sera gratuite. Les inscriptions se feront sur place.