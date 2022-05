Belga et A. Lcx

Annulé ces deux dernières années en raison de la crise sanitaire, le Grand Prix cycliste Pino Cerami (1.1), programmé le 18 juillet prochain pour son édition 2022, est en balance. Selon le bourgmestre de la commune d'arrivée, Frameries, les organisateurs de la course ont annoncé son annulation en début de semaine.

Une conférence de presse est prévue pour évoquer l'évolution du dossier. "Cette conférence de presse a pour but de communiquer en toute transparence à la suite des divers rebondissements inattendus qui nous ont bousculé sur le plan organisationnel et qui mettent à mal l’organisation du GP Cerami", communique l'organisation. "Nous exposerons clairement les faits et nous tiendrons à votre disposition pour répondre à vos questions. Aucune communication ne se fera au préalable."

La course devait se dérouler sur quelque 200 kilomètres entre la Grand-Place de Mons et Frameries.

Le dernier vainqueur du Grand Prix Cerami est le Français Bryan Coquard en 2019 qui avait devancé à Frameries Benjamin Declerck et l'Italien Jakub Mareczko.