La machine est lancée, ou presque. Ce mardi, le groupe Laiterie des Ardennes inaugure sa nouvelle unité de production de mozzarella, située à Baudour. La production sera lancée d’ici le mois de janvier et sera peu à peu augmenter, pour finalement atteindre une capacité de 32 000 tonnes par an. Les ambitions sont donc grandes, mais elles répondent à la demande d’un marché en croissance.

Il aura fallu 18 mois de travaux pour les nouvelles installations de la filiale de la Laiterie des Ardennes, Solarec, soient opérationnelles. Un projet colossal qui doit notamment permettre de répondre à une problématique : l’exposition du groupe à la volatilité des prix du beurre et de la poudre. Une étude approfondie avait permis d’identifier la mozzarella comme un produit porteur d’avenir : ce sont en effet plus de 3,6 millions de tonnes de mozzarella qui sont consommées chaque année dans le monde.

Solarec était déjà présente à Saint-Ghislain depuis 2017, avec un site d’écrémage et de préconcentration. "Le nouveau bâtiment de 14 000 mètres carrés abritent l’ensemble des installations et a été érigé en quelques mois, en pleine pandémie", rappelle Louis Ska, directeur général du groupe Laiterie des Ardennes. D’un point de vue technique, le choix s’est porté sur un coagulateur en continu, qui offre des rendements fromagers supérieurs.

La mozzarella produite à Baudour sera conditionnée sous forme de bloc de 2,5 kilos. Ils sont majoritairement destinés au marché européen et ensuite à l’Asie, et sont dédiés à la production de mozzarella râpée. Elle sera donc utilisée sur des pizzas, dans des paninis ou, dans une certaine mesure, dans les plats préparés. Pour atteindre ces objectifs, le groupe peut compter sur l’apport annuel de 250 millions de litres de lait transformés, issus de Wallonie et de la Flandre.

La construction de cette nouvelle unité de production a permis la création de 50 emplois sur le site de Baudour, qui vient ainsi compléter le site historique de Libramont, qui produit des poudres de lait, des concentrés de protéines, du beurre et du lait UHT. "Environ une brique de lait sur deux vendue en Belgique sort du site de Libramont", précise encore Louis Ska. Le site baudourois a "été pensé pour limiter l’empreinte carbone liée aux activités."

3000 mètres carrés de panneaux photovoltaïques sont en cours d’installation sur le toit du bâtiment.