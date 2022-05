Après un mardi de fête à Givry, à l’occasion du carnaval de l’entité, l’heure était plutôt à la colère ce jeudi lorsque la bourgmestre de Quévy, Florence Lecompte, a été appelée en urgence suite à un début d’incendie à la porte du chœur de l’église de Givry. Avec l’aide d’un voisin, elle a tenté de maîtriser les flammes en attendant l’arrivée des pompiers. Ces derniers ont ensuite pris le relai et tenté de connaitre les circonstances de l’incendie. D’après les premiers éléments de l’enquête, l’incendie ne serait pas volontaire.

"Un habitant est venu sonner à ma porte ce jeudi aux alentours de 18 h pour me signaler qu’une odeur de brûlé émanait de l’église. Je me suis donc rapidement rendue sur place et ai pu constater que la porte du chœur de l’église de Givry était la proie des flammes", relate Florence Lecompte. "Un voisin est alors venu avec un extincteur et un tuyau d’arrosage pour tenter de maîtriser les flammes en attendant l’arrivée des pompiers. Lorsque ces derniers sont arrivés sur place, le feu était déjà pratiquement maitrisé. Ils ont alors ouvert une porte, normalement condamnée, pour permettre l’évacuation des importantes fumées."

D’après les premiers éléments des pompiers, l’incendie ne serait pas criminel. "Les pompiers ont retrouvé des déchets de pétards et de feu de Bengale du carnaval. Nous pensons donc que des jeunes sont venus jouer avec des pétards et qu’ils ont malencontreusement mis le feu à la porte. Tout le monde fait des bêtises, je ne leur en veut donc pas pour cela. Je regrette simplement qu’ils n’aient pas prévenu leurs parents lors du départ de feu", poursuit Florence Lecompte. Le champ des caméras de surveillance ne permet pas d’en savoir plus sur l’accident.

Les dégâts touchent principalement la porte du chœur de l’église qui devra être remplacée. "La porte avait résisté au temps et était classée, elle est désormais foutue. Nous allons faire appel à l’assurance pour la remplacer", regrette Florence Lecompte qui se dit tout de même soulagée que l’incendie ne soit pas criminel.