La braderie de Boussu, c’est déjà ce week-end ! A quelques jours du début des festivités, les préparatifs se terminent. Au programme de l’événement, on retrouvera la grande braderie qui sera organisée tout au long du week-end des 20, 21 et 22 mai. Une brocante nocturne prendra également place le vendredi jusqu'à 22h30 avant de reprendre le samedi dès 8h.

En ce qui concerne l’aspect musical, Doria D, l’artiste belge du moment, et Daddy K seront à la manœuvre. Le lendemain, Chimène Badi sera en tête d’affiche, bien accompagnée par Boris (soirée Disco) et de Nikki Sanchez. La journée de clôture accueillera Mister Cover, référence musicale depuis de longues années, avant de faire place à un grand feu d’artifice.

A quelques jours de l’événement, les préparatifs se déroulent bien. "Mon téléphone n’a pas arrêté de sonner pour des réservations de brocanteurs. Nous avons donc passé notre journée à les placer", indiquent les autorités communales. "En ce qui concerne les préparatifs, nous respectons parfaitement la feuille de route. Nous allons testé les lumières aujourd’hui. Les cafetiers prennent tout doucement possession du chapiteau. Les forains devraient s’installer demain. Nous allons procéder aux dernières opérations de sécurité demain. Nous espérons désormais que la météo ne nous jouera pas des tours pour que tout le monde puisse s’installer au sec."

L'événement, organisé par l'administration communale, est aussi porté et largement soutenu par l'adhésion de la population. Habituellement organisée après le Combat dit Lumeçon, la Braderie se déroulera cette année avant l’Ascension, afin de pouvoir entamer le plus rapidement possible les travaux d'embellissement de la Place de Boussu. Ce petit changement d’habitude ne changera rien au succès de l’événement.

"Nos festivités sont importantes à plus d’un titre. Elles permettent, notamment, aux commerçants locaux de proposer leurs produits au plus grand nombre. En outre, elles renvoient une image positive de notre entité et c’est l’occasion de passer un moment agréable tout en assistant gratuitement à des spectacles de qualité", concluent les autorités communales.