Un Burger King sera aussi implanté juste en-face.

KFC, le célèbre fast-food qui a construit sa renommée autour du poulet, va ouvrir son premier restaurant dans le Hainaut, et plus particulièrement dans la région de Mons-Borinage. Selon des informations de Sudpresse, confirmées par la Sofico, l'enseigne va s'implanter sur l'aire d'autoroute de Saint-Ghislain. Le KFC remplacera le restaurant Cuiz'Inn, filiale de Texaco, d'un côté de l'autoroute E19/E42.

De l'autre côté, c'est une autre chaîne bien connue de fast-food qui s'installera : Burger King. Comme nous l'annoncions déjà en février 2018, Burger King a aussi eu l'intention de s’implanter à Saint-Ghislain. Initialement, il était question d'ouvrir non pas un restaurant mais bien deux, sur chacune des deux aires. Finalement, les deux chaînes internationales couperont le gâteau en deux. "Nous sommes en réflexion permanente pour améliorer les services sur les aires aux usagers et répondre à leurs attentes", disait alors la Sofico.

L’ouverture du KFC est prévue dans le courant de l'année 2020, tandis que le Burger King devrait suivre dans la foulée. Toujours selon Sudpresse, une quinzaine d'emplois seront créés pour la partie KFC : 5 serveurs en salle, 5 opérateurs de cuisine et 5 caissiers.

En décembre dernier, KFC avait annoncé son retour en Belgique, où l’enseigne compte ouvrir 150 établissements. Elle a octroyé des droits de franchise à Autogrill Belgique et à une autre entreprise pour Bruxelles et la Wallonie et à Benelux Food Group pour la capitale et le nord du pays. Le premier KFC de Belgique a ouvert en juin dernier à la gare du Nord de Bruxelles. KFC est aujourd'hui présent dans 115 pays et possède 18 000 points de vente.