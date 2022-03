Elle aura lieu les 25 et 26 juin prochains.

Les reconstitutions des Médiévales de la Saint-Jean à Quiévrain se préparent en vue de faire leur retour pour leur cinquième édition les 25 et 26 juin prochains. De nombreuses compagnies de reconstitution feront une nouvelle fois le détour pour plonger le public dans le monde médiéval d’autrefois. Un grand spectacle en plein air et de nombreuses animations contenteront petits et grands.