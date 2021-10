Le week-end sera festif à Quiévrain où "la fête à Mimile" aura lieu dès ce samedi 13h. L’événement, créé il y a cinq ans en hommage à Emile Verhaeren, poète très connu dans les Hauts-Pays, fera la part belle aux artistes travaillant avec des matériaux de récupération. Une quinzaine de plasticiens et tout autant d’autres artistes feront le déplacement afin de partager leur art entre eux et avec le public. La "fête à Mimile", organisée par "la bande à p’Art", se déroulera au sein de l’abbaye des Rocs à Audregnies.

La bande à p’Art tenait à faire les choses en grand pour cette cinquième édition de "la fête à Mimile". "L’événement est né, il y a cinq ans, à l’occasion des commémorations des cent ans de la mort du poète belge Emile Verhaeren", explique Michel Colot, membre de la bande à p’Art. "Nous allions initialement devant sa maison à Roisin où nous lui rendions hommage. Nous avons décidé d’aller encore plus loin cette année en organisant de nombreux spectacles et expositions. Nous avons tout de même conservé l'hommage au poète en lisant ses textes pendant notre spectacle d’improvisation."

L’événement mariera les arts traditionnels aux arts vivants tout au long de ce week-end de festivité. "Des peintres, groupes d’improvisation, écrivains, poètes et artistes en tous genres seront de la partie", confie Michel Colot. "La "fête à Mimile" commencera ce samedi à 13 h et se prolongera jusqu'au dimanche 18 h. Les artistes travaillant à partir de matériaux de récupération seront à l’honneur. De magnifiques plasticines seront exposées en extérieur tout au long du week-end. Des performances artistiques auront lieu également tout comme une balade magnifique au sein du site de l’abbaye des Rocs."

La bande à p’Art, organisatrice de l’événement, proposera également des activités pour petits et grands. "Nous ferons des spectacles d’improvisation au sein de la verrière de l’abbaye des Rocs", confirme Michel Colot. "Nous demanderons à certains spectateurs leur date de naissance pour trouver quel artiste est né la même année et improviser une histoire à partir de cela."

La "fête à Mimile" aura lieu les 9 et 10 octobre prochain au sein de l’abbaye des Rocs, située au 14 de la chaussée Brunehaut à Audregnies. "L’entrée sera gratuite", indique Michel Colot. "La bière brassée au sein de l’abbaye sera à déguster tout au long du week-end. La météo devrait normalement être de la partie et si ce n’est pas le cas, une grange et une verrière couvertes pourront accueillir les visiteurs."