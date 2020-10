La deuxième vague de l'épidémie de coronavirus semble inarrêtable à tel point que des mesures plus fortes sont prises pour faire barrage. C'est le cas à Hensies où le collège annonce la fermeture de toutes les écoles communales dès ce mercredi.

"Le nombre de personnes contaminées par le covid-19 est en train d’exploser partout. Et concernant notre commune, nous sommes passés de 101 cas constatés depuis mars à 197 en seulement deux semaines. Les hôpitaux de notre région risquent de ne bientôt plus pouvoir accueillir de nouveaux patients en soins intensifs et de devoir laisser mourir des malades", alerte le bourgmestre Eric Thiébaut.

Les écoles d'Hensies ont déjà été touchées par la seconde vague. "Nous avons déjà dû fermer l’école du Centre à Hensies à la suite de la contamination de 6 enseignants", rappelle le bourgmestre. "Dans d’autres implantations de l’entité, des cas d’enfants contaminés nous ont été signalés."

Le collège communal invite donc tous les parents à ne plus mettre leurs enfants à l’école dès ce mercredi 28 octobre. Néanmoins, s’ils sont dans l’impossibilité de garder leurs enfants, une garderie sera organisée pendant les heures de cours par les enseignants et les animateurs du service extrascolaire.

Le retour en classe devrait s'effectuer le 12 novembre, après le congé prolongé de la Toussaint. Si l'évolution de la situation sanitaire le permet, précisent les autorités communales.