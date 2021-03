La commune d’Honnelles va participer à l’édition 2021 de "Wallonie en fleurs". Ce concours, organisé depuis 2017, labellise et récompense les administrations communales wallonnes qui mettent en place des aménagements durables, diversifiés et favorables à la biodiversité. Actuellement, pas moins de 83 villes et villages fleuris ont obtenu le label "Wallonie en fleurs".

Le label s’inscrit dans une démarche qui permet aux participants d’améliorer la qualité de vie de leur commune, de développer l’économie locale, de favoriser la cohésion sociale et d’agir en faveur de la protection de l'environnement. La commune d’Honnelles a décidé d’y prendre part en s’inscrivant dans la catégorie "quartiers en fleurs". Certains critères d’évaluation détermineront si la commune mérite d’obtenir ce label.

Les actions mises en place en faveur de la nature constituent le critère principal d’évaluation. Une bonne stratégie de gestion durable sera également primordiale. Les aménagements mis en place devront être harmonieux aussi bien au niveau des couleurs qu’au niveau de l’agencement. La promotion du label "Wallonie en fleurs" auprès des citoyens sera évaluée tout comme la visite du jury qui devra être cohérente et judicieusement présentée.

La commune d’Honnelles a déjà fourni un dossier de candidature reprenant ses motivations et les informations sur son projet de fleurissement. Elle attend désormais la visite du jury afin d’être fixée sur son sort. A noter que si elle n’obtient pas le label, elle devra attendre deux ans avant de pouvoir se réinscrire.