Le phénomène est pris au sérieux par les autorités communales à Boussu. La prolifération des chats est devenue importante ces dernières années partout dans le monde. La Belgique n’y échappe pas, et la situation est parfois compliquée à contrôler. "La gestion des chats errants est délicate. Ils sont réputés pour leur caractère indépendant. Même domestiqués, ils circulent en toute liberté et se reproduisent au gré de leurs pérégrinations", constatent les autorités boussutoises

Pour plusieurs communes wallonnes, il devient donc impératif de maîtriser leur population en contrôlant la reproduction. "Un couple de chats non stérilisés peut engendrer plus de 20 000 descendants en 4 ans", précise l’administration communale. "Leur présence dans notre environnement quotidien pose un certain nombre de problèmes en matière de nuisances lors des périodes de reproduction."

Les autorités pointent notamment la question de la santé et de l’hygiène comme la propagation d’infections, de parasites et de maladies comme la Leucose féline ou encore le coryza. Les chats errants mettraient également à mal la propreté publique par la destruction de sacs-poubelle, d’éparpillement des déchets ménagers qui attirent les rats.

Par conséquent, plusieurs actions sont mises en place sur le territoire de la commune de Boussu. Cette dernière souhaite maîtriser la population des chats errants « à un niveau acceptable pour limiter les nuisances, tout en lui reconnaissant un rôle de régulation des rongeurs. » Un plan de stérilisation des chats est en application grâce à une convention signée entre la commune et l’ASBL SOS Chats-SOS Animaux depuis 2016. Environ 100 chats y sont stérilisés chaque année sur l’entité.

La lutte passe également par la sensibilisation de la population à l’obligation de castration des chats domestiques. Un prix préférentiel a d’ailleurs été établi avec l’ASBL SOS Chats – SOS Animaux pour le placement de la puce et la stérilisation à hauteur de 110 euros pour un chat femelle et 70 euros pour un mâle. Comptez sur 75 euros pour une simple stérilisation d’une femme et 35 euros pour la castration.

Les citoyens peuvent également agir à leur échelle en avertissant l’ASBL ou les services communaux de la présence de chats errants dans un jardin ou quartier. "N’attendez pas l’arrivée des chatons, évitez de nourrir les chats de passage, ne nourrissez que les chats errants stérilisés, en accord avec l’ASBL, à des endroits bien déterminés", conseille la commune. "N’attirez pas les chats voisins au risque qu’ils ne soient pas stérilisés, prennent possession des lieux et s’y reproduisent."

Pour rappel, depuis le 1er juin 2017 en Wallonie, les petites annonces ne peuvent plus être publiées que sur un site internet ou dans une revue spécialisée concernant la vente d’un animal de compagnie. "On ne vend ou ne donne pas un animal domestique comme une voiture ou un salon de seconde main", termine l’administration. Le but est donc bien de lutter contre les acquisitions compulsives d’animaux qui débouchent encore trop souvent sur des abandons.