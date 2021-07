À la suite des inondations catastrophiques qui ont ravagé une partie de la Province de Liège il y a deux semaines, associations, particuliers ou encore pouvoirs locaux se retroussent les manches pour venir en aide aux sinistrés. C'est le cas aussi à Boussu où l'on n'est pas resté insensible aux images de détresse devant les rues dévastées et les maisons effondrées.

Rapidement, des actions se sont mises en place pour soutenir les victimes des inondations face à l'adversité. Depuis le 19 juillet, une récolte de dons a ainsi été organisée, par l’entremise des services du PCS et des Travaux.

Mercredi, un premier convoi s'est rendu en Province de Liège, afin d’y déposer les produits de première nécessité récoltés. "Il s’agit de produits hygiéniques, d’entretien et de désinfection, du matériel de nettoyage, des jouets, du petit matériel de cuisine (verres, assiettes, etc.) ainsi que des denrées non périssables (conserves, biscuits ,etc.)", précise-t-on du côté de la commune. "D’autres actions sont en cours de préparation. La Commune de Boussu tient à remercier les habitants et les associations pour leur réactivité et leur solidarité."