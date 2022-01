La crise sanitaire impacte énormément les écoles et l’apprentissage des élèves. Entre les mises en quarantaine, les professeurs absents ou encore les classes voire écoles fermées, il n’est pas toujours évident d’être étudiant en 2022. La commune de Dour a donc décidé d’agir afin de leur permettre de se remettre à niveau en dehors des heures de cours habituelles. Des chèques "soutien scolaire" viennent en effet d’être mis en place afin d’intervenir financièrement lors de la prise en charge des élèves auprès d’une asbl de Dour active dans le soutien scolaire.

Après les chèques culture et sport, c’est donc au tour des chèques "soutien scolaire" de voir le jour. Le principe de ce dernier sera le même que ces prédécesseurs. La commune prendra donc en charge un maximum de 40 euros par enfant dourois qui s’inscrira auprès d’une asbl active à Dour dans le secteur du soutien scolaire ou à des modules de remédiation.

Pour pouvoir bénéficier de ces chèques, un dossier devra être rentré auprès du service Communication. Il devra comporter une composition de ménage, une copie des revenus du ménage, attestant que ceux-ci ne dépassent pas le plafond pris en référence par la Fédération Wallonie-Bruxelles pour l’octroi des bourses d’étude du secondaire, ainsi qu’une attestation de l’organisme de soutien scolaire.

Vincent Loiseau, échevin de l’Enseignement, et Martine Coquelet, Présidente du CPAS de Dour sont à la base de l’initiative. "Pour les plus fragiles, le temps scolaire, aussi qualitatif qu’il soit, n’est pas toujours suffisant pour s’approprier certaines matières et compétences ou remédier à certaines lacunes", indique Vincent Loiseau. "Dans ce contexte, Martine Coquelet et moi-même avons proposé aux membres du collège communal de mettre en place cette opération de soutien scolaire. Idée qu’ils ont immédiatement acceptée."

Tout comme pour les chèques sport et culture, les chèques soutien scolaire seront octroyés aux élèves du primaire et secondaire âgés de 6 à 18 ans. Les coûts liés à cette opération seront pris en charge par les fonds propres de la commune de Dour.