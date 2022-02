La commune de Honnelles, une nouvelle fois récompensée dans le concours Wallonie en fleurs. Après avoir obtenu le label "2 fleurs" lors d’éditions précédentes, elle a, cette année, obtenu le graal en recevant le label "3 fleurs". Seules deux autres villes peuvent se targuer d’avoir un tel palmarès parmi les 44 participants présents à cette édition.

Un travail de longue haleine a été effectué pour franchir le pallier nécessaire à l’obtention du label "3 fleurs". "Derrière ce label se cache une vrai démarche en faveur de la biodiversité au sein de la commune de Honnelles", indique Pascale Homerin, échevine de la Transition Ecologique à Honnelles. "Tout un travail a été réalisé avec le parc naturel des Hauts-Pays, la Province de Hainaut et les différents services communaux pour obtenir ce label. L’aventure a vraiment pris un tournant lors du début de la crise du Coronavirus qui nous empêchait de mettre de nombreuses activités en place. Nous avons alors voulu proposer aux citoyens de vivre dans une belle commune."

Le jury du concours "Wallonie en fleurs" s’est montré particulièrement élogieux sur les pistes dégagées pour limiter l’intervention humaine. "Nous avons mis en place une stratégie de fleurissement raisonné. Les plantes annuelles en pleine terre ont été remplacées par des vivaces, les plantations des deux mosaïcultures ont été revues pour un fleurissement plus durable, de bulbes et graminées ont été plantés ainsi que l’installation d’hôtels à insectes, nichoirs en matériel recyclé, etc. Tous ces aménagements ont été récompensés par le jury du concours. Nous avons également poursuivi nos efforts pour limiter l’utilisation de pesticide", poursuit Pascale Homerin.

La commune de Honnelles ne compte cependant pas s’arrêter en si bon chemin. "Les cimetières sont désormais de véritables espaces fleuris. Nous allons poursuivre cette démarche en aménageant celui de Roisin d’hôtels à insectes et d’espaces verts", confie Pascale Homerin. "Nous allons également réarborer le territoire honnellois. De nombreux arbres majestueux ont dû être abattus pour cause de maladie, nous comptons donc en planter de nouveaux pour les remplacer. Davantage de parterres de fleurs devraient également voir le jour au cours de l’année."

De nombreux autres projets devraient donc voir le jour prochainement à Honnelles pour que la commune ne perde rien de sa superbe, fruit du travail effectué pendant de nombreuses années.