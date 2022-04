Les craintes des agriculteurs persistent depuis que l’Europe a voté les textes de la future Politique Agricole Commune (PAC) en octobre dernier. Cet avenir incertain s’est traduit par plusieurs manifestations à travers le pays pour tenter de se faire entendre. La commune de Honnelles a décidé d’agir en soutien aux agriculteurs en votant une motion visant à faire perdurer la profession.

"Les agriculteurs ont un rôle essentiel dans nos villages", indique Lauriane Carlier, Echevine à la commune de Honnelles. "Les fermes produisent notre alimentation et gèrent le paysage et l’environnement, il est donc primordial qu’elles puissent vivre et perdurer. La PAC doit encore être discutée au Gouvernement wallon avant d’être déposée à la Commission européenne. Nous avons donc décidé de voter cette motion afin de montrer notre soutien à la Fédération wallonne des agriculteurs."

Cette motion comporte cinq buts essentiels. Le premier concerne le maintien du soutien envers les élevages wallons. Elle vise également à rappeler que l’agriculture contribue aux problèmes du climat mais constitue également une solution à ce dernier. Il est donc essentiel de maintenir un revenu suffisant pour assurer leur avenir. Elle permet également de maintenir le rôle important qu’a l’agriculture dans la filière alimentaire. Enfin, cette motion permettra de mettre toute une série d’initiatives en place en faveur de l’environnement et de ne laisser aucun agriculteur sur le bord de la route.

Par ce vote favorable, la Fédération wallonne des agriculteurs bénéficie du soutien de la commune de Honnelles dans leur combat sur la Politique Agricole Commune (PAC). Concrètement, les agriculteurs craignent que l’approvisionnement alimentaire local soit menacé, qu’un accès à l’alimentation à deux vitesses soit mis en place pour leurs concitoyens, un déséquilibre du modèle agricole basé sur l’économie circulaire, un échec de la lutte contre le réchauffement climatique ainsi qu’une disparition de leurs prairies.