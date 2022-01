Les petites attentions suffisent parfois à égayer une journée. La commune de Quévy l’a bien compris. Depuis huit ans, cette dernière organisait une traditionnelle soirée de rencontre des nouveaux habitants. Contexte sanitaire oblige, celle-ci ne pourra malheureusement pas être organisée cette année. Qu’à cela ne tienne, l’administration a tout de même souhaité faire un geste pour accueillir celles et ceux qui ont choisi de s’installer dans la petite commune rurale.

"Puisque nous ne pouvons pas organiser notre soirée, au cours de laquelle nous avons l’occasion de présenter le collège communal et de manière plus globale la commune, nous avons décidé d’envoyer directement à domicile un welcome pack", explique la bourgmestre, Florence Lecompte (PS). La box comprend un jus de pomme et une boite de pralines, mais également quelques documents utiles : le règlement général de police, une brochure du CPAS, des informations sur le Parc Naturel des Hauts-Pays et la présentation des élus locaux.

Les nouveaux habitants y retrouveront aussi quelques bons de réduction à faire valoir auprès des commerçants locaux, des cartes de fidélité et quelques gadgets offerts par ceux-ci, par exemple un briquet ou une boîte d’allumette, des stylos-billes,… "La soirée s’organise traditionnellement sur inscription. Cette fois, tout le monde est concerné, ce qui nécessite un peu plus d’organisation." Et pour cause : ce ne sont pas moins de 230 familles qui ont récemment jeté leur dévolu sur la commune de Quévy.

"Nous n’avions jamais connu une telle affluence. C’est la preuve que notre entité attire par son caractère rural et campagnard", souligne la bourgmestre. Les confinements successifs ne sont peut-être pas étrangers à cet "exode" rural. "Je pense que beaucoup se sont rendu compte des avantages de vivre à la campagne. Cela explique aussi, selon moi, par une envie de retour au calme, les gens recherchent du bien-être. Et les villages ont désormais tout ce qu’il faut pour répondre aux besoins de chacun."

Y compris des commerces de qualité et des grandes surfaces ou encore des salles omnisports.