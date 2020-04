En cause, les nuisances sonores provoquées par les tours antigel.

Multirécompensé pour ses bulles de qualité, le Chant d’Eole fait la fierté de toute une région. C’est que la production de vins mousseux selon la méthode traditionnelle champenoise n’est pas donnée à tout le monde. Pour autant, cette production nécessite d’importantes installations, susceptibles de provoquer quelques nuisances pour le voisinage.

Plusieurs plaintes ont ainsi été formulées sur les réseaux sociaux. "Nous avons constaté que de plus en plus de personnes étaient incommodées par des nuisances sonores durant la nuit", explique David Volant (MR+), premier échevin. "Il semble que ce bruit provienne des tours antigel du Chant d’Eole. Nous avons donc souhaité nous inscrire dans une démarche de proactivité et de collaboration."

Des contacts sont ainsi initiés entre la commune et la société. "Il n’était pas question de jouer aux cow-boys et d’envoyer la police d’environnement. Nous demandons simplement de vérifier que les normes de bruit sont bien respectées et de nous expliquer certaines choses afin que l’on puisse à notre tour relayer l’information vers le citoyen." Une réponse sera évidemment renvoyée par le Chant d’Eole vers les autorités locales.

En attendant, du côté du domaine quévysien, on confirme que quelques nuisances ont pu être subies. "Nous venons d’installer les tours et deux nuits de réglage ont été nécessaires", explique Hubert Ewbank. "L’inclinaison a dû être corrigée et il y avait très peu de vent. Du bruit était donc perceptible mais nous tenons à insister sur le fait que les normes sont bien respectées."

Afin de rassurer, les fiches techniques seront transmises vers l’administration. "Nous jouons la transparence, même s’il est vrai que nous sommes un peu étonnés d’apprendre que les plaintes se sont multipliées, d'autant plus que les riverains ne sont pas directement voisins du site. L’utilisation des tours antigel est par définition liée à la météo. Elles ne tournent donc pas de façon régulière. Il se peut que nous n’en ayons plus besoin avant l’année prochaine ou 2022 par exemple."

Si on comprend aisément le désagrément que peut provoquer le dispositif, on rappellera aussi qu’il a pour objectif de sauver les récoltes. En 2016 et 2017 par exemple, une partie de la production avait été détruite à cause du gel tardif. Les tours ont donc un rôle à jouer dans la sauvegarde des bourgeons et donc des raisins. Force est une nouvelle fois de constater que plaisir et succès ont un prix.