La propreté, c’est l’affaire de tous. La commune de Quévy l’a bien compris et c’est en ce sens qu’elle a travaillé à l’élaboration d’un plan local de propreté (PLP). Au terme d’une année de travail et de réunions, ce dernier vient d’être approuvé par la Région wallonne. Rien n’est cependant fait : il va désormais falloir mettre les bouchées doubles et impliquer les citoyens pour que les objectifs qu’elle s’est fixée soient atteints.

Ce plan de local de propreté s’articulera autour de sept actions phares. La première, essentielle, concerne l’information vers la population. "L’objectif sera de sensibiliser, entre 2021 et 2024, les 8200 citoyens au maintien d’un lieu propre en les informant des actions menées par des habitants en faveur de la propreté", explique le premier échevin, David Volant (MR+). Pour ce faire, des panneaux de sensibilisation seront placés le long des routes et cours d’eau récemment nettoyés.