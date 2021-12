La commune de Quiévrain a décidé de sauter le pas du numérique. Elle est désormais équipée d’un e-guichet permettant aux citoyens d’effectuer leur démarches administratives en ligne et ce 24h/24 et 7 jours/7. Une partie des documents de Population et d’Etat Civil pourront également être obtenus, facilement et de façon sécurisée, directement sur le smartphone, tablette ou ordinateur des habitants. Un outil fortement pratique donc, qui permettra de limiter les contacts en ces temps de crise sanitaire.

L’e-guichet est déjà utilisé par de nombreuses autres communes, c’est désormais au tour de celle de Quiévrain de le mettre en place. Il ne remplacera en rien le travail du personnel de l’administration communal mais viendra simplement le suppléer. "L’e-guichet, c’est un outil pour simplifier la vie des citoyens en offrant un accès permanent à l’administration communale", indique la commune de Quiévrain. "Sans devoir se présenter sur place, les habitants de l’entité pourront désormais obtenir certains documents revêtus d’une signature électronique."

Ce nouvel outil est d’ores et déjà disponible sur internet. Les citoyens peuvent se rendre sur : https://quievrain.egovflow.be 24 heures/24 et 7 jours/ 7 pour en profiter. De nombreux documents du service Population et Etat civil y sont disponibles directement via le smartphone, tablette et ordinateur des habitants. Les démarches administratives sont également possibles via ce nouveau service.