Les riverains sont invités à formuler leurs idées dans le cadre de l'élaboration d'un plan local de propreté.

Lentement mais surement, la commune de Quiévrain avance sur son plan local de propreté. En mai dernier, la commune sollicitait ses citoyens afin d’élaborer ce plan en fonction des besoins et des constats. Objectif mettre sur pied un plan d’actions visant à améliorer la propreté publique en éliminant les déchets sauvages et dépôts clandestins.

Au cours de la phase de diagnostic, les citoyens ont aidé la commune à mieux cerner ses forces et ses points d’amélioration possible. Ceux-ci ont été invités à remplir un questionnaire dans lequel ils ont évalué l’état de propreté de leur commune (résultat : 5,4/10), pointé les signes de malpropreté les plus dérangeants et ciblé les lieux problématiques. Cette première phase a débouché sur la seconde ; une cartographie des points sensibles.