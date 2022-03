Depuis le début de cette nouvelle mandature, les dossiers de construction se multiplient à Dour. Parmi ceux-ci, la création d’un learning Center à la place de l’ancien garage Citroën fait partie des plus ambitieux. La construction d'un nouveau bâtiment abritant la future bibliothèque communale et un centre de télétravail 2.0. y est en effet prévu.

La bibliothèque proposera des e-books, tablettes ainsi qu’un système de prêt électronique et d'ateliers numériques pour tout public leur permettant d'apporter leur propre ordinateur portable ou d'utiliser le matériel mis à disposition par la bibliothèque. Le centre de télétravail visera quant à lui à soutenir les candidats à l'entreprise qu'ils s'agissent d'indépendants, de TPE et PME afin qu'ils puissent développer leurs activités tout en bénéficiant d'une infrastructure pilote.

Après la phase de déconstruction, une phase d’assainissement a eu lieu. Les travaux à proprement parler ont ensuite débuté en 2021 et suivent désormais leur cours. Ils devraient se terminer dans le courant de l’année 2023 pour aboutir à une infrastructure pilote que peu de communes peuvent se targuer d’avoir.

A noter que le projet est financé à 95% par des subsides européens et wallons dans le cadre des fonds FEDER. "On s'est beaucoup battu à l'époque. En dehors de Mons, c'est le seul projet de l'arrondissement qui a pu bénéficier de la programmation FEDER. Le fait que je sois au gouvernement wallon a aidé, mais il fallait aussi que le dossier soit bon. Toute une équipe a planché dessus et le projet a pu être retenu. Dans une région où la fracture numérique reste importante, c'est un combat important qui est en jeu", indique Carlo Di Antonio.

En plus d’avoir des retombées économiques sur la région, le learning Center devrait avoir un impact écologique non négligeable puisqu’il sera entièrement passif. Il sera en effet équipé de panneaux solaires et sera alimenté en énergie par la géothermie. Un beau projet donc qui devrait évoluer au fil des mois.