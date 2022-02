Ce jeudi, la zone de police boraine présentait à la presse ses statistiques criminelles pour l’année écoulée. Un exercice auquel cette dernière est rodée et qui permet de dresser un constat objectivé, tout en ciblant les points d’attention pour les années futures. Pour l’année 2021, le bilan est globalement positif puisque l’on constate une diminution significative des vols avec violence et/ou menaces, des incendies volontaires, des vols à la ruse, à l’arrachée et à la tire, des vols dans les véhicules ou encore des attaques à main armée.

"Si la vie a repris un peu plus normalement, l’année 2021 reste marquée par la crise covid. Le respect des mesures sanitaires, les déplacements réduits et une plus grande présence des citoyens au domicile ont certainement eu une influence sur la diminution de la criminalité", souligne le chef de corps, Jean-Marc Delrot. Au total, ce sont 2155 faits criminels qui ont été enregistrés, contre 2090 en 2020 et 2586 en 2019. "Ces résultats sont le fruit du contexte sanitaire mais aussi du travail de terrain."

La présence policière a en effet été particulièrement marquée dans les rues, dissuadant probablement quelques individus malintentionnés. "De manière générale, on déplore une augmentation de l’agressivité. Cela n’est pas directement lié au covid – c’était déjà le cas avant – mais la crise n’a pas arrangé les choses", ajoute Vincent Dascotte, criminologue. 665 faits de coups et blessures (+18,5) ont par exemple été constatés par les services. "Nous devons également faire face à un autre type de criminalité, à savoir la fraude informatique, pour laquelle nous souhaitons accentuer la prévention, et la cybercriminalité."

Très active en matière de sécurité routière, la zone boraine enregistre des résultats encourageants. Depuis deux années consécutives, aucun accident mortel n’a eu lieu sur son territoire. A contrario, on constate une légère augmentation du nombre d’accident avec lésions corporelles et avec dégâts matériels. "La consommation d’alcool au volant reste problématique et on constate un glissement de cette dernière vers la consommation de produits stupéfiants. C’est un point d’attention extrêmement important pour nous", souligne le chef de corps.

On ajoutera encore que 2021 a permis l’élucidation de nombreux faits (11 en criminalité informatique, 10 attaques à main armée, 14 vols avec violence, 12 incendies volontaires) et que tous les services ont été mobilisés pour faire chuter la criminalité et le sentiment d’insécurité. Du côté du service enquêtes et recherches, par exemple, on a comptabilisé 148 arrestations et 37 mandats d’arrêt. Au niveau des stupéfiants, les équipes en ont saisi pour une valeur totale de 23 040 euros. En matière d'incivilités, ce sont 400 dossiers qui ont été ouverts et 221 en matière de délinquance environnementale. 3131 infractions de stationnement ont également été constatées.

"Le travail se poursuit naturellement pour tenter d’encore faire diminuer nos chiffres, au bénéfice du citoyen pour qui nous travaillons", insiste Jean-Marc Delrot. Pour aider les policiers à atteindre leurs objectifs, divers investissements ont été consentis en 2021. Citons l’acquisition d’outils numériques pour faciliter leur tâche sur le terrain et leur permettant de consulter des bases de données ou encore l’installation de quatre caméras ANPR.