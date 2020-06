La poursuite des activités était cruciale pour les agriculteurs.

Certains riverains auraient probablement souhaité que confinement rime avec suspension des activités sur le site de Yara Tertre, régulièrement accusée d’être source de nuisances. Mais l’entreprise, classée seveso et reconnue en tant qu’acteur crucial fournissant des services essentiels à la société, est parvenue à assurer la continuité de ses missions sans mettre un seul de ses collaborateurs en chômage économique. Un petit miracle en ces temps de crise sanitaire, économique et sociale.

"80% de notre production concernent des engrais azotés utilisés pour apporter aux cultures les éléments nutritionnels dont elles ont besoin pour grandir", explique Michel Warzée, directeur du site. Il était donc crucial que l’activité puisse être maintenue. "L’absence d’engrais pourrait entrainer une réduction jusqu’à 40% du rendement des productions des cultures. La pandémie étant arrivée au printemps, moment crucial pour l’épandage d’engrais, la demande a été très forte."

En effet, au cours du mois de mars dernier, ce sont plus de 85 000 tonnes d’engrais qui ont pu être produites et livrées. "Il s’agit, à quelques tonnes près, d’un record. Au mois de mars, nous tournons généralement autour de 75 à 80 000 tonnes. Nous ne disposons plus que de très peu de stocks, tout a été livré." Un phénomène qui s’explique par la crainte des agriculteurs de ne pouvoir être approvisionnés en suffisance en temps et heure.

Pour répondre à cette demande, Yara a évidemment dû prendre des mesures de sécurité drastiques. Objectif, que le personnel puisse continuer à travailler tout en prenant un minimum de risques. "Nous avons mis en place une cellule de crise pilotée par l’équipe de direction et les représentants syndicaux. Le travail a quant à lui été adapté pour réduire autant que possible la présence du personnel sur le site."

Humainement aussi, des mesures ont été prises. "Une ligne téléphonique vers la médecine du travail a été ouverte et un groupe de parole a été mis sur pied. Ce dernier se réunissait virtuellement à raison d’une fois par semaine. Ceux qui en éprouvaient le besoin pouvaient discuter de leur vécu, exprimer leurs inquiétudes, échanger leurs trucs et astuces autour de thématiques précises." Chaque semaine, une quinzaine de personnes y prenaient part.

"Nous avons également tenu à soutenir la collectivité en offrant des combinaisons de protection aux services de secours et en soutenant le commerce local via la commande de repas", ajoute Michel Warzée. "Le personnel a dû s’adapter très rapidement à toute une série de nouvelles mesures strictes. La mobilisation de tous a permis d’approvisionner tous les clients agriculteurs à un moment crucial pour les cultures. Pour nous, ils sont clairement des champions de la production alimentaire."

L’activité de Yara Tertre n’est donc pas menacée par la crise. La société poursuit d’ailleurs ses démarches pour obtenir d’ici la fin de l’année le renouvellement de son permis unique.