Les enfants sages l’attendent avec impatience. Cette année 2020 ne fera pas exception malgré le contexte sanitaire particulier. Si Saint-Nicolas ne pourra pas se permettre de visiter chaque foyer, il fera malgré tout une apparition dans les rues douroises ce week-end. Ce dernier a en effet accepté l’invitation lancée par l’association Les Nouveaux Francs Gaulois.

Pour garder le grand Saint en sécurité, quelques mesures de précaution seront évidemment respectées. "Nous avons imaginé quelques astuces pour pouvoir assurer son passage malgré tout", explique Marcel De Raijmaecker."Il s’agit de nos traditions et l’année 2020 n’a pas été facile pour nos enfants, privés de beaucoup de choses. Nous ne voulions pas qu’ils fassent en plus une croix sur la visite de Saint-Nicolas."

Concrètement, ce samedi entre 9 heures et 14 heures, ce dernier passera dans les cités de Dour et d’Élouges. "Il n’y aura aucun contact entre Saint-Nicolas et les enfants. Il ne sera pas possible de l’approcher, ni de prendre des photos avec lui. Il restera à distance et fera signe aux enfants présents, tandis que des bonbons, transportés dans un deuxième véhicule, seront déposés devant leur habitation."

En matière de confiserie aussi, quelques mesures supplémentaires ont été prises. "Il ne s’agit que de bonbons emballés, eux-mêmes placés dans un paquet fermé. Une seule personne sera chargée de le déposer devant la maison." Le lendemain, soit le dimanche entre 9 heures et midi, le Grand Saint rendra visite aux enfants sages du village de Wihéries. Ceux-ci ont préalablement dû s’inscrire auprès des organisateurs.

Au total, ce sont plusieurs centaines d’enfants qui seront ainsi choyés. "Notre association existe depuis quelques années et organiser la visite de Saint-Nicolas a toujours fait partie de nos activités. C’est la première fois que nous devons l’adapter de la sorte : nous espérons malgré tout voir des sourires sur le visage des enfants." Notons que l’opération ne serait pas possible sans le soutien financier des indépendants de la région.

En effet, ce sont leurs dons qui permettent aux Nouveaux Francs Gaulois de remplir de bonbons la hotte de Saint-Nicolas. Malgré le contexte économique difficile, ceux-ci ont une fois de plus répondu présents pour ravir les plus jeunes.