Le Grand Prix Samyn a fait parler de lui ces derniers jours en annonçant le prolongement de son partenariat jusqu’en 2025 avec les communes de Quaregnon et Dour, entités hôtes du départ et de l’arrivée de la course. C’est désormais au tour des équipes participantes à cette 54e édition d’être annoncées. Parmi elles, 11 formations du World Tour courront pour tenter de succéder au Belge Tim Merlier, vainqueur en 2021.

Le Grand Prix Samyn se tiendra le premier mars prochain et sera, une fois de plus, la première course pro de l’année. Une question se pose désormais, qui succèdera à Tim Merlier, vainqueur en 2021 ? Une part de réponse vient déjà d’être annoncée puisque les équipes participantes sont connues.

Onze formations du World Tour seront de la partie : AG2R Citroën, Cofidis, Bora – Hansgrohe, Intermarché – Wanty – Gobert Matériaux, Israël – Premier Tech, Lotto Soudal, Quick-Step Alpha Vinyl Team, Team DSM, Jumbo-Visma, Trek – Segafredo, UAE – Team Emirates. Elles seront accompagnées de six équipes continentales, Beat Cycling, Groupama – FDJ, Leopard Pro Cycling, Minerva Cycling, Tartelette – Isoles, Go Sport – Roubaix Lille Métropole, et huit équipes Pro Tour, Alpecin-Fenix, B&B Hotels – KTM, Bingoal Pauwels Sauces, Sport Vlaanderen, TotalEnergies, Human Power Health, Arkéa Samsic, Uno-X Pro Cycling Team.

La course prendra une fois de plus son départ à Quaregnon et arrivera à Dour. Le partenariat entre les deux communes et les organisateurs vient d’ailleurs d’être prolongé jusqu’en 2025. Une nouvelle rassurante qui permet de voir l’avenir sereinement. "Pouvoir nous projeter sur quatre ans, ça nous amène une certaine stabilité et ça va nous nous permettre de créer pas mal de choses dans les communes partenaires autour de cette course qui prend de l'ampleur", commentait Pol Bouviez, organisateur.

Ce renouvellement de partenariat sera également bénéfique pour la région par la présence médiatique importante qu’engendre l’événement. Des animations seront également organisées pour l’occasion, de quoi faire vivre les communes au rythme du Grand Prix Samyn. Il ne reste plus qu’à patienter jusqu’au premier mars avant de pouvoir voir les stars cyclistes sillonner les rues du Borinage.