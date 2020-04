La fête de la bière et les festivités du 21 juillet sont en stand-by.

Les événements prévus dans les prochaines semaines et prochains mois sont annulés les uns après les autres, sans grande surprise. La ducasse d’Herchies, prévue du samedi 30 mai au mardi 02 juin prochain, ne fera pas exception. Par mesure de précaution et afin de ne pas prendre le moindre risque, les autorités communales ont décidé « avec déchirement et le cœur gros » de l’annuler.

"L’avis était unanime. Nous devons toujours faire face à cet ennemi invisible qu’est le Covid-19. Dans ces conditions et même s’il est difficile de se priver d’un moment de joie comme celui de la ducasse, nous avons pris la décision la plus sage", explique la bourgmestre de Jurbise, Jacqueline Galant. "À ce jour, garantir la sécurité des citoyens est notre priorité numéro 1."

Pour cette dernière, mieux valait prendre cette décision aujourd’hui. "Nous avons pris cette décision un peu moins de deux mois avant les festivités, de sorte que les organisateurs aient le temps de prendre les dispositions nécessaires." Il faut écrire que la ducasse d’Herchies est devenu un événement majeur dans la région, attirant chaque année des milliers de personnes originaires ou non de la région de Mons-Borinage.

Le point d’orgue des festivités, le rallye humoristique, aurait dû se dérouler, comme année, durant le lundi de Pentecôte. "Nous sommes d’autant plus triste que cette année, le rallye humoristique devait fêter son 50e anniversaire ! Ce n’est que partie remise, nous espérons tous entrevoir le bout du tunnel le plus vite possible. En attendant, je ne peux que rappeler les recommandations émises par le conseil national de sécurité. Restez chez vous pour prendre soin de vous et des autres !", martèle la bourgmestre.

Notons encore qu’à ce stade, aucune décision concernant la fête de la bière ou les festivités du 21 juillet n’a été prise. "Même s’il sera compliqué de pouvoir maintenir ces événements, nous gardons espoir d’une évolution positive de la pandémie. Notre population aura bien besoin de ces moments de convivialité ! Je pense également à nos comités, nos associations, nos commerçants et nos cafetiers qui sont durement impactés par cette crise."

La commune réfléchit à l’organisation d’une fête pour compenser les pertes. Mais il est encore trop tôt pour en dire plus.