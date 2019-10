Un camion s'est couché sur le flanc vers 5h30 sur l'autoroute E19 Bruxelles-Mons-Valenciennes, à hauteur de Nimy, indique mercredi à l'aube la police de la zone Mons-Quévy.

L'autoroute est fermée dans les deux sens pour éviter tout risque car le véhicule perd un liquide potentiellement inflammable mais non toxique, souligne la police. Des déviations sont mises en place. Le camion a embouti des travaux à Maisières et a perdu un liquide inflammable, qui s'écoule encore. Les pompiers ont placé une mousse absorbante, précise la police. Un périmètre de sécurité a été installé et l'autoroute est fermée dans les deux sens au moins jusqu'en début d'après-midi. De gros embarras de circulation sont à prévoir mercredi.

Il est conseillé d'éviter les lieux. Vers Paris, une déviation est mise en place via la sortie Mons-Est vers le R5a, vers Mons, indique la police fédérale de la route sur son site internet. Vers Bruxelles, les automobilistes sont invités à quitter l'autoroute via la sortie Nimy-Maisières vers la N552, en direction d'Obourg. La N6 est aussi fermée dans les deux sens entre les bornes kilométriques 50 et 51.

L'itinéraire conseillé en venant de Bruxelles vers la France est d'emprunter la A8/E429.