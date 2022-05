Profitant de la date du 22 mai dédiée à la Journée Internationale de la Biodiversité, Sparkoh! organise "Demain en mains" le dimanche 22 mai de 10h00 à 18h00, à l’occasion de la 5e édition de la Fête du développement durable.

Cet événement festif organisé en collaboration avec la Région wallonne veut promouvoir une meilleure transition écologique et solidaire. Le but est d'explorer le sujet de façon ludique et de découvrir les idées créatives des partenaires présents pour l’occasion à travers de nombreux ateliers.

Ce ne sont pas moins de 25 stands qui abordent la biodiversité, l’habitat, l’énergie et l’alimentation pour goûter, voir, sentir, comprendre. Si vous n’avez pas encore entendu parler du Blob, c’est l’occasion de vous pencher sur cette étrange être vivant, ni animal, ni végétal, ni champignon, mais recycleur hors pair de nos bois. En participant à une expérience scientifique du CNRS, vous verrez l’influence des changements climatiques sur le blob.

Quatre spectacles seront également proposés pour un public d'enfants : "du riffiffi dans le potager" (4-12 ans), "La fusée poubelle" (tout public), "Les contes du coquelicot" (A partir de 6 ans), "Le four à bois, la caravane passe" (tout public), Ces interventions théâtrales questionneront avec talent, humour et poésie, notre lien à la nature et aux gestes du quotidien. Des comédiens d'impro proposeront également un jeu d'idée, "Et si…" afin d'imaginer un avenir nouveau ensemble.

Des jeux anciens, un manège et des jeux de société "Climat" seront également au programme et pour les plus petits, un coin bricolage argile et autres jolies surprises. La journée "Demain en mains" est gratuite pour tous. Pour ceux qui souhaitent combiner cette journée avec une visite au Sparkoh, l’entrée est gratuite pour les enfants jusqu’à 18 ans. Des foodtrucks permettront également aux visiteurs de se restaurer.

Le lundi 23 mai sera dédié aux écoles. La thématique du développement durable sera abordée avec des élèves, de la 5e primaire à la 2e secondaire. Afin de s’immerger dans la thématique de manière ludique et pédagogique, divers ateliers seront proposés aux élèves, consacré à l'hydrogène, à la pollution des eaux, aux écosystèmes, etc.

Plus d'infos: sparkoh.be/demain-en-mains-fete-du-developpement-durable