Une connexion internet solide, stable et rapide, c’était déjà une nécessité auparavant. La crise, et surtout la généralisation du télétravail, l’ont rendu d’autant plus indispensable au sein de nombreux ménages. C’est donc une bonne nouvelle pour les étudiants, les travailleurs ou tout simplement les habitants de l’entité de Colfontaine : l’opérateur de télécommunication Proximus s’apprête à installer la fibre optique dans la commune.

"La fibre est la technologie du futur", explique l’opérateur. "Les câbles en fibre optique transmettent les données sur de longues distances à la vitesse de la lumière et offrent ainsi de nombreux avantages." Des arguments qui séduisent les autorités communales, qui se réjouissent de la préparation de la construction « du réseau du futur » et qui permettra d’ancrer Colfontaine dans une dynamique positive en matière de technologique et réseaux.

Devenu obsolète, l’actuel réseau va donc être renouvelé. "Pendant quelques semaines, des techniciens travaillant pour le compte de Proximus sillonneront les rues de la commune et, dans une phase ultérieure, se rendront également dans les parties communes des immeubles à appartements", informe l’administration communale. Et pour éviter les éventuelles arnaques et vols à la ruse, malheureusement nombreux, quelques précautions peuvent être prises.

"Les techniciens sont en possession d'un badge Proximus ainsi que d'une lettre à présenter sur simple demande. Cette lettre atteste qu’ils travaillent bien pour Proximus, et ce en accord avec la commune de Colfontaine." En cas de question, les citoyens peuvent contacter le 0800/92 02 8 entre 9 heures et 18 heures ou envoyer un e-mail à fibreoptique.colfontaine@proximus.com. La commune assure encore que des informations relatives à ces travaux d’installations seront régulièrement publiées sur le site internet communal.