Alors que de nombreux marchés de Noël sont annulés à cause de la quatrième vague de la pandémie de covid, la commune de Saint-Ghislain annonce la mise en place de la toute première édition de son marché de Noël. Il se tiendra du 17 au 19 décembre sur la Grand’Place où une vingtaine de chalets seront occupés par les commerçants de l’entité et leurs produits de fêtes. Un marché des artistes se tiendra en parallèle, les samedis et dimanches, au foyer culturel de la commune. Le Père Noël sera également de la partie.

Le premier marché de Noël de Saint-Ghislain va donc voir le jour du vendredi 17 au dimanche 19 décembre. De nombreux chalets et animations seront mis en place afin de faire vivre la magie des fêtes aux habitants. "Durant ces trois jours de festivités, les commerçants de l'entité occuperont vingt chalets disposés sur Grand'Place de Saint-Ghislain afin de proposer aux visiteurs leurs produits de fêtes", annonce la commune de Saint-Ghislain.

Le marché de Noël ouvrira ses portes le vendredi 17 décembre à 17 h. Des échassiers lumineux en mettront plein la vue aux visiteurs présents pour l’occasion. Il rouvrira ses portes le lendemain dès 11 h. Un cracheur/jongleur de feu se chargera de mettre le feu à la Grand'Place de Saint-Ghislain. Le Père Noël sera quant à lui présent le dimanche à partir de 14 h. Il sera accompagné d’un chœur Gospel ainsi que de la chorale de l’académie de Baudour. Manèges gratuits et animations musicales seront également au programme de ces trois jours de fêtes.

En parallèle au marché de Noël, un marché des artistes sera organisé au sein du foyer culturel de Saint-Ghislain. Il se tiendra les samedis et dimanches à partir de 14 h. Le Covid Safe Ticket sera bien entendu obligatoire tout au long de ces trois jours de festivités.