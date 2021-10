L’aulne sera à l’honneur de la journée de l’arbre et de la biodiversité 2021 qui aura lieu le 27 novembre prochain à Honnelles. Une distribution gratuite d’arbustes sera mise en place pour l’occasion. De nombreuses autres activités seront organisées au sein du complexe sportif "La Roquette" de Montignies-sur-Roc. Parmi elles, des stands de compostage, des ateliers de sensibilisation à la gestion différenciée et des trocs aux plantes et graines seront accessibles aux visiteurs.

De nombreuses activités seront organisées pour l’événement. "Un troc au plantes et graines permettra aux participants d’échanger leurs bulbes, plantes, boutures et graines ainsi que de bons conseils avec d’autres citoyens", indique la commune de Honnelles. "Les plantes invasives ne seront toutefois pas acceptées. Des dons de plantes seront également possibles et serviront à garnir nos multiples espaces verts. Des stands de compostage seront également présents sur place et informeront les visiteurs sur les intérêts de ce dernier et les manières suivant lesquelles il peut être mis en place."

D’autres stands seront également présents sur place. "Un stand sensibilisera et expliquera les principes de la gestion différenciée", poursuit la commune de Honnelles. "Les projets sur lesquels participe la commune seront également évoqués. Le Parc naturel des Hauts-Pays organisera un stand permettant d’acheter des arbres fruitiers "HT" ou "demi-tige" à prix coutant. Une réservation devra toutefois être faite au préalable au 065/46.09.38."

D’autres activités et stands sur le thème de la semaine de l’arbre peuvent encore être proposés. "Les citoyens souhaitant organiser un stand peuvent contacter le service Environnement de la commune au 065/75.92.22. ou au 065/52.94.55. Il est également possible de faire les démarches par mail à l’adresse : isabelle.mainil@honnelles.be", conclut la commune de Honnelles.

L’événement aura donc lieu le samedi 27 novembre de 10 h à 13 h au sein du complexe sportif "La Roquette" de Montignies-sur-Roc.