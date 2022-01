Depuis près de 10 ans maintenant, la Maison de la Croix-Rouge des Hauts-Pays œuvre en faveur des citoyens notamment en mettant en place une brocante. Malheureusement, l’équipe de bénévoles n’est plus toute jeune et a donc dû faire face à des départs pour des raisons de santé. Résultat, la brocante ne peut ouvrir que le samedi de 9 à 11 h 30 et le lundi de 10 à 11 h. Afin de pourvoir augmenter les plages horaires, des bénévoles sont activement recherchés.

L’équipe des bénévoles de la Maison de la Croix-Rouge des Hauts-Pays est de plus en plus réduite, du sang neuf serait donc le bienvenu. "La plupart des membres sont des papys et des mamys, nous espérons donc pouvoir accueillir des bénévoles plus jeunes, capables d’effectuer plus d’effort que nous", indique Cécile, une bénévole. "Nous nous arrangerons pour qu’un bénévole guide puisse permettre aux nouveaux arrivants d’être encadrés. Un collègue pourrait d’ailleurs se libérer le jeudi pour ouvrir la brocante ce jour-là également."

Les missions des bénévoles seront assez simples. "Nous nous rendons chez des particuliers pour aller y chercher meubles, vêtements et tout autre objet que nous revendons à petits prix au sein de notre brocante. Les personnes étant au CPAS peuvent même en bénéficier gratuitement", poursuit Cécile. "La mission des bénévoles sera donc de pouvoir se déplacer jusqu’à chez-eux afin de ramener les fournitures à la brocante. Ils permettront également d’allonger les plages horaires de cette dernière."

La Maison de la Croix-Rouge des Hauts-Pays travaille également en étroite collaboration avec la vesti-boutique, qui est ouverte tous les jours, ainsi qu’avec l’Epicerie sociale. Les bénéfices faits par les bénévoles de la Maison de la Croix-Rouge permettent d’ailleurs à cette dernière de se procurer des marchandises.

Pour rejoindre cette belle initiative, les futurs bénévoles peuvent contacter Cécile au 0497/54.52.05. Elle se tiendra à disposition des personnes souhaitant davantage d’informations.