Des blondes, des brunes, des ambrées, des trappistes, des fruitées, des belges, des étrangères, des gueuzes, des lambics, des Pale Ale, des stouts, ... Impossible de ne pas trouver son bonheur à la Marelle si vous êtes amateur de bières. Le restaurant du chef Eric Fernez, tenu par sa fille et son beau-fils, est réputé pour sa convivialité et pour son impressionnante carte de bières. Plus de 450 bières en bouteille différentes et une quinzaine d'autres servies au fût.

"Même si j'y travaille, j'admets que je n'ai pas encore eu le temps de toutes les goûter parce que ma femme n'est pas toujours d'accord", sourit Maxence Renard, l'heureux gérant de la Marelle qui a fait de la bière la grande spécialité des lieux. Au point de recevoir une prestigieuse récompense de la part du guide Gault & Millau. La Marelle vient en effet d'être sacré "meilleure carte des bières" pour l'édition 2021 du guide de la gastronomie belge.

"Personnellement, recevoir ce prix était l'un des objectifs que je m'étais fixé", admet le gérant. "Mais je ne pensais pas être récompensé si rapidement. Cela ne fait que quatre années que nous avons ouvert le restaurant donc je n'osais pas espérer que que ça arrive si vite. Lorsque nous avons ouvert en 2016, la carte concoctée par mon ami Pierre était déjà grande de 200 références et je le remercie d'ailleurs pour son travail. Mais il est vrai que nous avons énormément travailler pour encore l'améliorer. Notamment en privilégiant davantage les brasseries artisanales."

C'est d'ailleurs cette affection pour les bières artisanales qui a valu au restaurant d'entrer dans l'Odre de Sikaru, un collectif qui met en évidence les établissements Horeca dans lesquels le service des bières belges est exemplaire. "Mais les bières que nous vendons le plus, ce sont les triples blondes. Elles sont vraiment très appréciées en ce moment."

En plus d'être un restaurant qui bénéficie du savoir-faire de la famille Fernez, la Marelle ouvre aussi en tant que café. "Nous avons donc forcément beaucoup de gens qui viennent chez nous uniquement parce qu'ils savent que la carte de bières est grande. J'ai même des clients qui s'amusent à cocher toutes les bières qu'ils ont goûté pour en découvrir un maximum."

Nul doute que ce prix renforcera encore la réputation de l'établissement installé à Blaregnies. Vivement la réouverture de l'Horeca pour en profiter !