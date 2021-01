Un seul mégot de cigarette peut polluer jusqu'à 300 litres d'eau. Et ce n'est malheureusement pas le seul produit toxique qui termine dans un avaloir ou toute autre canalisation, jusqu'à perturber le bon fonctionnement des stations d'épuration. C'est pourquoi la SPGE et les Contrats de Rivières de Wallonie ont lancé la campagne "Ici commence la mer", pour sensibiliser à la problématique des déchets dans les cours d'eau.

Le contrat Rivière Dendre est de la partie et a embarqué la commune de Jurbise dans l'opération. Ainsi, en ce début d'année, des plaques circulaires émaillées estampillées "Ici commence la mer. Ne jetez rien !" ont été disposées près des caniveaux et des bouches d’égout de divers lieux emblématiques de la commune de Jurbise : la Vacressoise, la salle Jacques Galant, la bibliothèque, les écoles et le parc communal…

De quoi faire réfléchir, surtout si l'on compte faire trempette à la côte cet été. La mer peut sembler loin vue d'ici, pourtant, elle commence aussi à Jurbise.