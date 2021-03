EpiCURA va désormais pouvoir s’occuper des troubles du sommeil. Une clinique dont la mission est de prendre en charge ces trouble a, en effet, ouvert ses portes ce lundi 15 mars à Hornu. Le site hospitalier centralise désormais les activités du pôle borain liées à la médecine du sommeil, comme le prévoit "Crescendo", le plan médico-infrastructures d'EpiCURA.

Dotée d’un confort hôtelier et d’un équipement de pointe, la clinique du sommeil comporte huit chambres, dont une PMR, et des locaux de consultation. L’équipe médicale et paramédicale pluridisciplinaire veille désormais au développement d'une approche transversale et personnalisée de la prise en charge des principaux troubles du sommeil.

Dans la conception de ce projet, l’accent a été mis sur l’accueil dans des chambres au confort hôtelier et des locaux de consultation spacieux et lumineux. Le regroupement des activités permet à la fois l’enregistrement du sommeil et de ses troubles ainsi que le suivi en ambulatoire au même endroit, ce qui facilite le trajet de soin du patient.

Ce nouveau service s’appuie sur une longue expérience et sur un nombre toujours croissant de patients conventionnés et traités pour un syndrome d’apnées et hypopnées obstructives du sommeil. Il dispose également d’équipements technologiques et informatiques de pointe dédiés au diagnostic et au suivi du traitement par nCPAP à distance.

La concrétisation de ce projet permet de positionner EpiCURA comme pôle d’excellence en la matière. La clinique du sommeil se situe dans l’espace précédemment occupé par les anciennes Urgences d’Hornu. Une visite virtuelle de la clinique du sommeil en compagnie de l’équipe du service sera organisée demain sur la page Facebook d’EpiCURA.