De plus en plus d'activités s'organisent autour du vélo.

La commune de Jurbise fait partie du réseau international Cittaslow qui, comme son nom l'indique pour les familiers de la langue de Dante, propose de lever le pied et de ralentir le rythme de vie des citoyens dans un monde où tout nous pousse à aller toujours plus vite.

Favoriser la mobilité douce est évidemment une recommandation forte de Cittaslow. Et à Jurbise, on répond à l'appel. De plus en plus d'activités s'organisent ainsi autour de la petite reine. Vendredi par exemple, une journée en vélo est proposée aux jeunes de 12 à 14 ans. Au programme, des circuits sur les routes de l'entité, un barbecue ou encore des visites culturelles. L'événement est gratuit, mais les places étant limitées, il est demandé de s'inscrire préalablement au 065 37 74 60 ou par courriel à l'adresse info@jurbise.be.

Le dimanche 1er août, une autre balade à vélo au départ du parc communal est organisée pour les plus de 12 ans. Un arrêt gourmand est notamment prévu au Domaine du Château Blanc. Là encore, l'inscription est obligatoire au 065 37 74 20 ou à l'adresse sports@commune-jurbise.be. Cette balade à vélo s'inscrit dans le cadre de l'opération "Jurbise en forme" qui avait été astucieusement lancée l'été dernier alors que la crise covid-19 avait drastiquement réduit le panel des activités possibles. Le succès étant au rendez-vous, l'opération a été réitérée. Si c'est le vélo qui est mis à l'honneur cette fois-ci, d'autres disciplines sportives seront proposées chaque dimanche de l'été.