C’est une bonne nouvelle pour les nageurs. Après plusieurs semaines de fermeture imposée au regard de la situation sanitaire, la piscine communale de Saint-Ghislain sera à nouveau accessible au public à partir de ce samedi. Si la réouverture n’était pas intervenue plus vite, c’est parce que de nombreuses conditions devaient être réunies pour le permettre.

Analyses bactériologiques et chimiques, mise en température, désinfection des locaux : l’asbl Saint-Ghislain Sports a tout mis en œuvre cette semaine pour assurer l’accès au public dès ce samedi 5 décembre, et ce dans des conditions optimales de sécurité et d’hygiène. Les horaires d’ouverture seront adaptés jusqu’au 20 décembre. Les périodes réservées au public seront élargies, notamment le dimanche avec un accès possible de 9h à 17h. Les nageurs désireux de retrouver le bassin saint-ghislainois doivent réserver en ligne un créneau pour leur venue.

Les cours particuliers et de l’école de natation organisés par Saint-Ghislain Sports pourront reprendre à partir du mercredi 9 décembre pour les enfants de moins de 13 ans. Le Barracuda Club Saint-Ghislain et le Saint-Ghislain Tri-Academy pourront également reprendre leurs activités pour les moins de 13 ans, moyennant un protocole spécifique. Les participants des cours d’aquagym devront, quant à eux, encore être un peu patients, les protocoles de la Fédération Wallonie-Bruxelles ne permettant pas leur reprise.

Toutes les informations pratiques sont à retrouver sur le site www.sgsports.be et sur la page Facebook de Saint-Ghislain Sports.