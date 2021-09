Ce sont d’importants travaux qui débuteront et qui seront terminés avant la fin de la mandature. En effet, la place de Masnuy-Saint-Pierre profitera prochainement d’un véritable lifting. L’occasion pour les autorités locales de repenser certaines choses, notamment le stationnement et la circulation, qui peut s’avérer problématique, plus particulièrement pour les automobilistes qui proviennent de Montignies-lez-Lens et qui traversent le passage à niveaux.

"Il n’y a aucun marquage, pas de giratoire,… Les usagers roulent un peu n’importe comment", explique la bourgmestre, Jacqueline Galant (LB). "De nombreux accidents, dont des frontaux, ont déjà été évité de justesse à cet endroit. Il est temps de faire quelque chose, de proposer des aménagements afin de sécuriser les lieux."