Les différentes zones de Police étaient sur le pont ce week-end. Dans le cadre d’une vaste opération de lutte contre le trafic de stupéfiants et le tourisme de la drogue, la Police Boraine a également mené, ce vendredi soir, de nombreux contrôles.

Au total, 13 policiers étaient engagés. Ils provenaient des services Intervention, Circulation Routière, SER et BAC et étaient accompagnés de six Aspirants Inspecteurs (stagiaires). 67 véhicules ont été contrôlés entre 16 h et minuit. 24 d’entre eux ont également été fouillés. 84 personnes ont été contrôlées menant à quatre saisies : deux de stupéfiants et deux d’armes prohibées (bâton et nunchaku). Une personne a été arrêtée pour ivresse sur la voie publique, quatre véhicules ont été immobilisés pour non-respect des conditions liées au permis de conduire et quatre conduites sous influence ont été détectées, deux sous alcool et deux sous stupéfiants.

Un total de 10 PV en roulage et 18 PV Judiciaires ont été dressés.